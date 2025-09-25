İzmir’de Gece Kulübü Görüntülerine Soruşturma... 2 Kişi Gözaltında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından soruşturma başlatıldığını belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sosyal medyada yayınlanarak gündem olan video paylaşımı sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen hakeret’ ve ‘müstehcenlik’ suçlarından derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış, şüpheliler H.K. ve A.S. gözaltına alınmış olup soruşturma işlemleri çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.”

Kaynak: DHA