İzmir’de Fön Alarmı: Kalp ve Böbreğe Vurdu! Hastaneler Doldu Taştı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu hafta boyunca Basra Alçak Basıncı’nın taşıdığı sıcak ve kuru "fön" rüzgarlarının etkisiyle sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrettiğini bildirdi. Ayrıca düşük nem oranı, hissedilen sıcaklığı daha da artırarak riskli bir tablo ortaya koyuyor.

ACİL SERVİSLER DOLUP TAŞTI

Sıcak hava sadece günlük hayatı değil, aynı zamanda kalp damar hastalıkları gibi kronik rahatsızlıkları da tetikleyerek birçok kişiyi tehdit ediyor. İzmir gibi sıcaklığın belirgin şekilde arttığı bölgelerde, "güneş çarpması veya sıvı kaybı" gibi nedenlerle sağlık kuruluşlarına yapılan başvurular da artış yaşandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi de bu yoğunluktan payını aldı.

Uzmanlar, özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması gerektiğinin altını çizerken, bunun yanı sıra bol su tüketilmesi, açık renkli ve hafif kıyafetlerin tercih edilmesi, serin ve gölgeli ortamlarda bulunulması, yoğun egzersizden kaçınılması ve beslenme alışkanlıklarının hafifletilmesini öneriyor.

‘SIVI VE TUZ KAYBI’ HAYATİ TEHLİKE YARATABİLİR

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Yanturalı, sıcak havaların insan sağlığı üzerindeki doğrudan etkisine dikkat çekerek, “Ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava nedeniyle güneş çarpması, bayılma, sıvı ve tuz kaybı gibi nedenlerle acil servislere başvuran hasta sayısı arttı. Bundan dolayı sıcaktan etkilenenler için sıvı alımı en temel ihtiyaç" ifadelerini kullandı. Özellikle yaşlı bireylerde sıvı kaybının böbrek yetmezliğine kadar gidebileceğini belirten Yanturalı, terleme sırasında vücudun sadece su değil, sodyum da kaybettiğini vurguladı.

'SADECE SU YETERLİ DEĞİL'

Yanturalı, sadece su içmenin yetersiz olabileceğini, "şalgam suyu, ayran gibi ya da normal suyun içine bir çay kaşığı kadar tuz atılarak içilmesi" yöntemlerinin daha etkili olduğunu ifade etti.

'ISLAK HAVLUDAN YARDIM ALINABİLİR'

Aşırı sıcaktan etkilenen kişilere zamanında müdahalenin önemini vurgulayan Yanturalı, hastaya aktif soğutma yapılmasının yararlı olacağını söyledi. “Sıcaktan etkilenen hastanın kasıklarına, koltuk altlarına, vücudunun diğer bölgelerine ıslak havlu konulabileceğini” belirterek, hastaların vakit kaybetmeden hastaneye götürülmesi gerektiğini söyledi. Vantilatör gibi fanların da geçici olarak fayda sağlayabileceğini ekledi.

SICAK HAVA KALBİ ZORLUYOR

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı’ndan Doç. Dr. Mehmet Kış, sıcak havaların kalp ve damar hastaları için ciddi riskler taşıdığına dikkat çekti. Sıcaklıkla birlikte damarların genişlediğini, bu durumun da kan basıncında düşüşe ve kalbin daha fazla çalışmasına neden olduğunu söyledi. Özellikle 65 yaş üstü bireyler ile hipertansiyon, diyabet, kalp yetmezliği ve koroner arter hastalarının ekstra dikkatli olması gerektiğini belirtti.

'SIVI DENGESİ ÇOK ÖNEMLİ'

Doç. Dr. Kış, şu ifadeleri kullandı: "Ani başlayan bir nefes darlığı, baş dönmesi, baygınlık hissi, göğüs ağrısı, çarpıntı, aşırı halsizlik gibi semptomlarınız varsa bunu mutlaka ciddiye alın. Kalp yetersizliği hastalarında sıvı dengesini korumak önemli. Mutlaka hekimin önerdiği şekilde sıvı dengesine dikkat edilmeli. Eğer tansiyon veya idrar söktürücü ilaç kullanıyorsanız doz ayarlaması yapılması gerekiyor. Çünkü sıcaklık artışına bağlı terleme ve dehidrasyon riski var. İdrar söktürücü ilaçlar da vücutta sıvı ve mineral kaybına sebep oluyor. Hipovolemi (sıvı kaybı), hipotansiyon (düşük tansiyon), potasyum ve magnezyum düşüklüğü gibi ciddi sorunlar yaşanabilir."

Kaynak: AA