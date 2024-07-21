İzmir'de Erkek Dehşeti! Birlikte Yaşadığı Kadını Bıçaklayarak Katletti

İzmir Bayraklı ilçesinde Laka Mahallesi 1930/1 Sokak Bayraklı TOKİ konutları Etap 2 Sitesi'nde, saat 01.30 sıralarında bir kadın katledildi.

Edinilen bilgiye göre; İ.D. (24) ile birlikte yaşadığı S. Ş. (20) henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada yanındaki bıçağı çıkaran İ.D., S. Ş.'yi sokak ortasında defalarca bıçaklayıp kaçtı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İHbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine yaklaşan polis ekipleri, kucağında çocukla koşan İ.D.'yi yakalarken, S. Ş. ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan S. Ş.'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İ.D.'nin Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgusu sürerken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA