İzmir'de Eğlence Mekanında Bıçaklı Kavga: Bir Ölü, Bir Yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde eğlence mekanında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

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İzmir'de Eğlence Mekanında Bıçaklı Kavga: Bir Ölü, Bir Yaralı
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Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Basmane semtindeki eğlence mekanında Şenol T. ve D.T. ile bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Şenol T. ve D.T. bıçakla yaralandı. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şenol T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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