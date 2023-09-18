İzmir'de düşen helikopterdeki 3 personelin cansız bedenlerine ulaşıldı

Önceki gün Menderes ilçesindeki orman yangınına havadan müdahale sırasında, bir helikopter Tahtalı Barajı'ndan su aldığı sırada düşmüş, 4 kişilik mürettabattan sadece Kırgız uyruklu 1 kişi sağ olarak kurtarılabilmişti.

Mehmet Akif Tutuk ile diğer 2 Kırgız uyruklu mürettabatın kurtarılması çalışmalarının üzerinden 36 saat geçti. Emniyet, jandarma, Sahil Güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından bölgede yürütülen çalışmalarda kapsamında bugün saat 11.00 sıralarında 3 personelin cansız bedenine ulaşıldı.

Kaynak: İHA