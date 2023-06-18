İzmir'de dehşet: Derin dondurucuda parçalanmış 3 ceset bulundu

İzmir Bayraklı’daki bir evde yabancı uyruklu 3 şahsın cansız bedeni derin dondurucuda parçalanmış halde bulundu.

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İzmir'de dehşet: Derin dondurucuda parçalanmış 3 ceset bulundu

İzmir Bayraklı’daki bir evde yabancı uyruklu 3 şahsın cansız bedeni bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Şahısların cesetlerinin parçalara ayrılmış vaziyette derin dondurucuda bulunduğu öğrenildi.

İhbar üzerine Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki bir eve giden polis ekipleri, evdeki derin dondurucuda 3 ceset buldu.

Olay yeri inceleme şubesi ekipleri çalışma başlatırken evin çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Yapılan ilk incelemede ölenlerin yabancı uyruklu olduğu belirlendi.

(İHA-AA)

 
 
 
 
 
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