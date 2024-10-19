İzmir'de 'Cumhuriyet Her Yerde' Etkinlikleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentin dört bir yanında organize ettiği “Cumhuriyet Her Yerde” etkinliklerinin dördüncü durağı Urla oldu. Zeytinler Mahallesi'ndeki program büyük ilgi gördü. Konser ve Germiyan Köy Tiyatrosu'nun oyunu ile renklenen etkinlikte Urlalılar keyifli anlar yaşadı. Çocuklar ise bayramın tadını en çok çıkaranlar arasında yer aldı. Urlalı çocuklar VR gözlük deneyimi ile heyecanlı anlar yaşarken, düzenlenen atölyelere katılarak eğlendi.

Kutlamaya katılan Yıldız Yerli, “Çok güzel bir etkinlik. Cumhuriyet Bayramı'mızı kutladım. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz” dedi.

Yaşar Başaran da Kayseri’den İzmir’e geldiğini belirterek, “Urla’ya bu programı izlemek için özellikle geldim. Çocuklarımızın, torunlarımın Atatürk sevgisi ile yetişmesini istiyorum. Harika bir organizasyon” diye konuştu.

Mine Delibalta ise “Cumhuriyet coşkusu kentin her yerinde. Böyle güzel anlar yaşattığınız için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Program, yarın Foça Kazım Dirik Mahallesi Köy Meydanı’nda 17.00-20.00 saatleri arasında devam edecek.

Kaynak: ANKA