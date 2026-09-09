İzmir'de Banka Soygunu Alarmı: Şüpheli, Teslim Oldu

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir banka şubesine giren şüpheli, özel güvenlik görevlisinin silahını alarak 5 çalışanı rehin aldı. Şüpheli daha sonra teslim oldu.

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İzmir'de Banka Soygunu Alarmı: Şüpheli, Teslim Oldu
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Soygun girişimi, saat 16.30 sıralarında İnönü Caddesi üzerinde bulunan özel bankanın şubesinde meydana geldi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre C.A. isimli şüpheli, özel güvenlik görevlisine ait silahı alarak bankadaki 5 çalışanı rehin aldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İhbar üzerine çevrede güvenlik önlemleri alınırken olay yerine müzakere ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda banka çalışanları güvenli şekilde kurtarıldı, şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılık olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, soruşturmayı yürütmek üzere 2 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Kaynak: AA

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