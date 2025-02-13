İzmir'de Aranan Şüphelilere Operasyon

İzmir'in Konak ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik yapılan operasyon düzenlendi. Operasyonlarda iki kişi yakalandı.

İzmir'de Aranan Şüphelilere Operasyon

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri Konak ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda iki kişi yakalandı. B.K. nitelikli yağma ve yankesicilik suçlarından 13 yıl 7 ay 7 gün, İ.G. ise uyuşturucu madde ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu.

Yapılan çalışmalarda yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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