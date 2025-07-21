İzmir'de 5 Ton Sahte Alkol Ele Geçirildi! Bir Kişi Tutuklama

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık koordinesinde sahte içki üretimi ve satışına yönelik yürüttükleri teknik ve fiziki takip sonrasında düğmeye bastı.

14-16 Temmuz tarihlerinde Bornova ve Karabağlar ilçelerinde belirlenen adreslere ve şüphelilere ait araçlara eş zamanlı baskın yapan ekipler, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL'yi bulan çok sayıda sahte malzeme ele geçirdi.

Operasyonda; 5,8 ton taklit etiketli etil alkol, 4,46 litre içki aroması, 4 bin 470 adet boş içki şişesi, 12 bin 50 adet kapak, 500 adet içki kutusu bulundu. Etil alkolün merdiven altı şartlarda üretildiği, dolum için hazırlanan şişe ve kapakların da iç piyasaya sürülmeye hazırlandığı belirlendi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, mahkemeye sevk edilen 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA