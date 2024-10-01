İzmir'de 4 Büyüklüğünde Deprem!

AFAD'ın aktardığına göre; İzmir'in Karaburun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının derinliği de 11.01 kilometre olarak ölçüldü.

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İzmir'de 4 Büyüklüğünde Deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesinde saat 14.49’da deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD, 4.0 büyüklüğündeki depremin derinliğini de 11.01 kilometre olarak duyurdu.

İl sakinlerini tedirgin eden depremin, çevre illerden de hissedildiği belirtilirken, henüz herhangi olumsuz bir durum bildirilmedi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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