İzmir'de 4 Büyüklüğünde Deprem!
AFAD'ın aktardığına göre; İzmir'in Karaburun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının derinliği de 11.01 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesinde saat 14.49’da deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD, 4.0 büyüklüğündeki depremin derinliğini de 11.01 kilometre olarak duyurdu.
İl sakinlerini tedirgin eden depremin, çevre illerden de hissedildiği belirtilirken, henüz herhangi olumsuz bir durum bildirilmedi.
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: Gerçek Gündem
Son Güncelleme: