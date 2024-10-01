İzmir'de 28 Milyon TL Değerinde Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'kaçak atık yağ, toplama yağ ve karışımlı akaryakıt ürünlerinin üretim ve ticareti'ni önlemeye yönelik çalışma yaptı. Teknik ve fiziki çalışmanın ardından polis, 25 Eylül'de harekete geçti.

Torbalı ilçesinde lisansı bulunmayan 3 ayrı depoya operasyon düzenlendi, Depolarda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 28 milyon TL olduğu belirtilen IBS tankları içerisinde 705 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. A.Ç. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından A.Ç., hakkında adli işlem uygulanıp, serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA