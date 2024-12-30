İzmir'de 15 Yaşındaki Lise Öğrencisi Yağmur Özçelebi Hayatını Kaybetmişti: Okul Müdürü Hakkında Dikkat Çeken Karar

İzmir’in Buca ilçesi Doğuş Caddesi ile 3 sokak kesişiminde 26 Aralık sabahı saat 08.30 sıralarında, meydana gelen kazada, okul servisi, yolun solunda park halinde bulunan tırın sağ tarafına çarptı. Kazada servis aracının sol arka kısmında bulunan pencereler patlarken, bazı öğrenciler yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, pencerenin patladığı koltukta oturan Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi 9. sınıf öğrencisi Yağmur Özçelebi’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Feci kazada yaşamını yitiren Yağmur için Bayraklı ilçesindeki Manavkuyu Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlenirken, Özçelebi kılınan cenaze namazının ardından Bayındır'da son yolculuğuna uğurlandı.

DİKKAT ÇEKEN KARAR

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü trafik kazasına ilişkin idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ise Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi okul müdürünün yerinin değiştirildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA