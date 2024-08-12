İzmir'de 124 Kilo Esrar ile 350 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

İzmir'in Buca ilçesinde bir adres ile hafif araca düzenlenen eş zamanlı operasyonda 124 kilogram esrar ele ile 350 bin sentetik ecza ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İzmir'de 124 Kilo Esrar ile 350 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu Buca ilçesinde belirlenen bir adres ile hafif ticareti araçta yaptığı aramalarda 124 kilogram esrar, 350 bin sentetik ecza ele geçirdi, şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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