İzmir yanıyor! Menderes'in ardından Çeşme ve Selçuk'tan korkutan haber geldi

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 13.00 sıralarında sıralarında ilçeye bağlı Karacadağ mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 4 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal ve 4 dozer aracı ile müdahale ediyor.

Ekipler yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürse de yangının giderek büyüdüğü ve yayıldığı kaydedildi.

Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Karacadağ mevkiinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını söndürme çalışmalarına destek için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 3 adet Couger tipi helikopter ile 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildiğini duyurdu.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Yangınla ilgili açıklama yapan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, şunları söyledi.

"Öğle saatlerinde çıkan ve Değirmendere, Çamönü, Ataköy mahallerimizi etkileyen yangına karşı belediye ekiplerimizin de desteğiyle Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu felaket sona erer. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun."

MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Bölgede bulunan Çamönü Mahallesi'nin tahliye edildiği kaydedildi. Jandarma ekipleri, anonslarla vatandaşların hızlı hareket etmesini istedi.

ÇEŞME VE SELÇUK'TAN KÖTÜ HABER

Menderes ilçesinde çıkan, 5 uçak ve 13 helikopter olmak üzere toplam 18 hava aracının yer aldığı yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, bir yangın haberi de Çeşme’den geldi. Çeşme Germiyan Mahallesi’ndeki kırsal alanda çıkan yangına; 2 uçak ve 1 helikopter olmak üzere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

OTOBAN TRAFİĞE KAPATILDI

Urla ilçesine bağlı Kuşçular Mahallesi’ndeki yol kenarında da yangın çıktı. Otluk alandaki yangın nedeniyle, İzmir-Çeşme otobanı trafiğe kapatıldı. Bu yangına da ekiplerin müdahalesinin sürdüğü öğrenilirken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Selçuk ilçesi Pamucak mevkiinde de yangın çıktı. Yangına 4 helikopter ve 5 uçak ile havadan ve karadan müdahale ediliyor. Selçuk-Kuşadası yolunun araç trafiğine kapatıldığı bildirildi. Yangına ise 12 hava aracı ile olmak üzere havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Öte yandan yangın, Aydın'ın Kuşadası'ndaki ormana da sıçrarken, ekiplerin alevlerle mücadelesi devam ediyor.

Kaynak: İHA