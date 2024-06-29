İzmir yangını büyüdü

Menderes'te bir ormanlık alanda yangın başladı. Ekipler yangını söndürmek için müdahalede bulunurken, yangının daha da büyüdüğü ve geniş bir alana yayıldığı kaydedildi. MSB'den ve Menderes Belediye Başkanı'ndan yangına ilişkin açıklama geldi.

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İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 13.00 sıralarında sıralarında ilçeye bağlı Karacadağ mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 4 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal ve 4 dozer aracı ile müdahale ediyor.

Ekipler yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürse de yangının giderek büyüdüğü ve yayıldığı kaydedildi.

Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Karacadağ mevkiinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını söndürme çalışmalarına destek için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 3 adet Couger tipi helikopter ile 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildiğini duyurdu.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Yangınla ilgili açıklama yapan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, şunları söyledi.

"Öğle saatlerinde çıkan ve Değirmendere, Çamönü, Ataköy mahallerimizi etkileyen yangına karşı belediye ekiplerimizin de desteğiyle Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu felaket sona erer. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun."

Kaynak: İHA

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