İzmir ve Manisa Yine Alevlere Teslim

Manisa'nın Soma ilçesindeki yangının ardından Turgutlu ilçesinde de henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı, alevler evlere sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. İzmir Gaziemir'deki yangına da müdahale başladı.

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İzmir ve Manisa Yine Alevlere Teslim

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesi'ndeki kırsal alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine yangına ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri müdahale etti. Daha sonra bölgeye çok sayıda orman yangın söndürme ekibi sevk edildi.

İzmir ve Manisa Yine Alevlere Teslim - Resim : 1

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Geniş bir alana yayılan yangını söndürmek için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 5 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri, 1 dozer ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Turgutlu Belediyesi Park Bahçe İşleri Müdürlüğü personeli yoğun bir çalışma yürütüyor.

ALEVLER EVLERE SIÇRADI

Yerleşim alanına yakın bir noktada başlayan yangında bazı evler de alevler içerisinde kalırken, vatandaşlar bahçe hortumlarıyla alevlerin kendi evlerine yaklaşmasını önlemeye çalışıyor.

İZMİR'DE DE BİR YANGIN DAHA

İzmir'in Gaziemir ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir ve Manisa Yine Alevlere Teslim - Resim : 2

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri ile çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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