İzmir ve Denizli'de Orman Yangını: İki Gündür Süren Yangınlara Müdahale Sürüyor

İzmir ve Denizli'de dün akşam saatlerinde başlayan orman yangınlarına müdahale sürüyor. İki ilde de havadan ve karadan söndürme çalışmaları günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

BERGAMA'DA ORMAN YANGINI

İzmir'in Bergama ilçesinde Kapıkayası Mahallesi'nde ormanlık alanda dün akşam saatlerinde başlayan yangının kontrol altına alınması için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 8 uçak, 19 helikopter, 50 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozer ile çalışma yürütülüyor.

Ekiplerin alevlerin önünü kesmeyi başardığı, rüzgarın etkisini sürdürmesi nedeniyle kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

DENİZLİ'DE DE ORMANLAR YANIYOR

Denizli'nin Çameli ilçesinde de dün akşam saatlerinde orman yangını başladı. Karabayır Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına müdahale gece boyunca karadan devam etti. Havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale günün ilk ışıklarıyla helikopterle yeniden başladı. Yangında şimdiye kadar yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA