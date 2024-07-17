İzmir ve Denizli'de Orman Yangını: İki Gündür Süren Yangınlara Müdahale Sürüyor

Kavurucu sıcaklarla birlikte Türkiye'nin farklı illerinden orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor. İzmir ve Denizli'de dün akşam saatlerinde başlayan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Son Güncelleme:
İzmir ve Denizli'de Orman Yangını: İki Gündür Süren Yangınlara Müdahale Sürüyor

İzmir ve Denizli'de dün akşam saatlerinde başlayan orman yangınlarına müdahale sürüyor. İki ilde de havadan ve karadan söndürme çalışmaları günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

BERGAMA'DA ORMAN YANGINI

İzmir'in Bergama ilçesinde Kapıkayası Mahallesi'nde ormanlık alanda dün akşam saatlerinde başlayan yangının kontrol altına alınması için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 8 uçak, 19 helikopter, 50 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozer ile çalışma yürütülüyor.

Ekiplerin alevlerin önünü kesmeyi başardığı, rüzgarın etkisini sürdürmesi nedeniyle kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

İzmir ve Denizli'de Orman Yangını: İki Gündür Süren Yangınlara Müdahale Sürüyor - Resim : 1

DENİZLİ'DE DE ORMANLAR YANIYOR

Denizli'nin Çameli ilçesinde de dün akşam saatlerinde orman yangını başladı. Karabayır Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına müdahale gece boyunca karadan devam etti. Havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale günün ilk ışıklarıyla helikopterle yeniden başladı. Yangında şimdiye kadar yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

İzmir ve Denizli'de Orman Yangını: İki Gündür Süren Yangınlara Müdahale Sürüyor - Resim : 2

Kaynak: AA

Etiketler
İzmir Denizli Orman yangınları
Son Güncelleme:
Uzman Çavuş, Kayınpederini Silahın Kabzasıyla Yaraladı Uzman Çavuş, Kayınpederini Silahın Kabzasıyla Yaraladı
Çamaşır Makinesindeki Kıl ve Tüyleri Yok Ediyor! Makine İçine Atmanız Yeterli Çamaşır Makinesindeki Kıl ve Tüyleri Yok Ediyor! Makine İçine Atmanız Yeterli
Maldivler değil İznik Gölü! Maldivler değil İznik Gölü!
Akdeniz'de Yetişiyor, Avrupalılar Çokça Tüketiyor! Bir Tutamı Bile Kırışıklık Karşıtıymış Akdeniz'de Yetişiyor, Avrupalılar Çokça Tüketiyor! Bir Tutamı Bile Kırışıklık Karşıtıymış
ÇOK OKUNANLAR
Eski Bakandan Kulis: Emekli Maaşlarına Refah Zammı Mı Geliyor? Emekli Maaşlarına Refah Zammı Mı Geliyor?
Ankara'da Silahlı Saldırı! Giriş-Çıkışlar Kapatıldı Mahalleye Giriş-Çıkışlar Kapatıldı
Mustafa Sarıgül'e Çirkin Kumpas... Sarıgül Gerçek Gündem'e Konuştu Sarıgül Gerçek Gündem'e Konuştu
Kerem Kınık’ın Kızının Karıştığı Ölümlü Kazada Yeni Gelişme Kerem Kınık’ın Kızının Karıştığı Kazada Yeni Gelişme
Televizyon Tamiri İçin Gitti Çekiçle Dehşet Saçtı! Ağır Yaralılar Var Televizyon Tamiri İçin Gitti Çekiçle Dehşet Saçtı!