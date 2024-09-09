İzmir Seferihisar'da 3 Ayrı Noktada Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan Belen Tepesi'ndeki ormanda 3 ayrı noktada yangın çıktı. Yangın, ekiplerin ve gönüllü vatandaşların müdahalesi sonucu söndürülerek kontrol altına alındı.

İzmir Seferihisar'da 3 Ayrı Noktada Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki ilk yangın, saat 20.00 sıralarında Çolak İbrahim Bey Mahallesi Belen Tepesi'nde bulunan ormanda çıktı. Ormandan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İzmir Seferihisar'da 3 Ayrı Noktada Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Resim : 1

Alevler yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alınırken, bu sırada aynı bölgede 2 farklı noktada da yangın çıktı. Yangınlar saat 23.30 sıralarında ekiplerin ve gönüllü vatandaşların müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Jandarma, yangınlarla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: DHA

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