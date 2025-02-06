Belediyede Akılalmaz Olay! 'TikTok Şakası' Uğruna Engelli Personele Kolonya Döküp Yaktılar

İzmir Seferihisar Belediyesinde 5 personel, TikTok'ta akım haline gelen 'kolonya yakma' şakasını belediyenin zihinsel engelli kadrosundaki memur Murat Sakarya'ya yaptı. Sakarya'nın yüzünde yanıklar oluştu. Akılalmaz olayla ilgili soruşturma başlatılırken Halkla İlişkiler Müdürü Ö.A. ile bir personel gözaltına alındı.

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Belediyede Akılalmaz Olay! 'TikTok Şakası' Uğruna Engelli Personele Kolonya Döküp Yaktılar

İzmir Seferihisar Belediyesi'nde skandal bir olay yaşandı. 3'ü müdür 5 personel, TikTok'ta 'akım' haline gelen 'kolonya yakma şakası'nı belediyede engelli kadrosunda memur olarak çalışan ve ilçede 'Efe' lakabıyla tanınan Murat Sakarya üzerinde denedi.

Üzerine kolonya dökülüp ateşe verilen zihinsel engelli Sakarya'nın yüzünde yanıklar oluştu. Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sakarya, tedavisinin ardından taburcu edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, GÖZALTILAR VAR

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Seferihisar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Ö.A. ile bir personeli gözaltına aldı. Olay yerinde bulunan 3 personelin de ifadesine başvuruldu. Belediye çalışanları ifadelerinde; sevdikleri bir arkadaşları üzerinde TikTok'ta gördükleri akımı şaka amacıyla denediklerini ancak sonucun böyle olabileceğini düşünmediklerini belirtip, üzgün olduklarını söyledi.

Belediyede Akılalmaz Olay! 'TikTok Şakası' Uğruna Engelli Personele Kolonya Döküp Yaktılar - Resim : 1

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin olayla ilgili yaptığı açıklamada "Süreç devam ettiği için şu an konuşmam doğru olmaz. Soruşturmanın ardından gerekli kararlar verilecek" dedi.

'KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

AKP Seferihisar İlçe Başkanı Serdar Kısaağa ise yazılı açıklama yaparak şunları söyledi:

"Engelli bir vatandaşımızın çalışma ortamında böylesine korkunç bir muameleye maruz kalması, belediye yönetiminin ciddiyetsizliğini ve denetimsizliğini gözler önüne sermektedir. İsmail Yetişkin ve yönetimi, sadece belediye hizmetlerinde değil, çalışanlarının güvenliğini sağlamada da sınıfta kalmıştır. Yaşanan insanlık dışı olay, vicdanları derinden yaralamıştır. Yaşanan vahim olay yalnızca bir eziyet değil, aynı zamanda bir örtbas skandalına dönüşmüştür. Sorumlular derhal açığa alınmalı, hukuki süreç ivedilikle başlatılmalı ve mağdur çalışanımıza gerekli destek sağlanmalıdır. İnsan onurunu ayaklar altına alan bu çirkin olayın üstünün örtülmesine asla izin vermeyeceğiz. Konunun takipçisi olacağız."

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Kaynak: DHA

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İzmir TikTok Seferihisar Engelli
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