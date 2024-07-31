İzmir, Muğla ve Bursa'da Orman Yangını: Alevler Evlere Yaklaştı, Tahliyeler Başladı
İzmir'in Urla ilçesinde dün çıkan orman yangını bugün de devam ederken Çeşme, Muğla ve Bursa'da da alevler yükseldi. Urla'da alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle 120 konutun bulunduğu iki site tahliye edildi, havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
İzmir'in Urla ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı.
Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki 11 ev tahliye edildi. Papaz Koyu'na yakın alandaki 7 karavan çekildi, çadırda kalanlar Sahil Güvenlik botlarıyla uzaklaştırıldı.
Havadan ve karadan gece boyunca yapılan çalışmalar sonucunda alevler kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin çalışmaları devam ederken, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Urla'ya bağlı Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 9 helikopter, 30 arazöz, 10 su ikmal aracı, 3 dozer ve 3 yer ekibi sevk edildi.
Yangın nedeniyle tedbiren Zeytinliköy ve Çiftlikevler siteleri tahliye edildi. Her iki sitede 120 konutun bulunduğu öğrenildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.
Muğla’nın Ortaca ilçesinde de Aşı Koyu mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Söndürme ekipleri sevk edildi. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başladı.
Bursa'nın Orhaneli ilçesi kırsal Belenoluk Mahallesi Çaydere mevkisindeki ormanlık alanda da yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, alevlere müdahalesi devam ediyor.