İzmir Menderes’te Orman Yangını Başladı

İzmir Menderes'te dumanlar yükseldi. Menderes'te orman yangının başladığı yere 3 uçak, 8 helikopter, 29 arazöz, 10 su ikmal, 5 dozer ve 5 yer ekibi görevlendirildi.

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İzmir Menderes’te Orman Yangını Başladı

İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Menderes'in kırsal Deliömerler Mahallesi yakınlarında saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 8 helikopter, 29 arazöz, 10 su ikmal, 5 dozer ve 5 yer ekibi sevk edildi. Alevlere ilk müdahale 10 dakika içinde yapıldı. Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

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