İzmir Menderes'te Orman Yangını

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Orman yangınları kabusu sürmeye devam ederken İzmir’in Menderes ilçesindeki alevler yürekleri ağza getirdi.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Menderes'in Çile Mahallesi'ndeki ormanda bilinmeyen bir nedenle saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı hava unsurları ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi bölgeye sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: DHA