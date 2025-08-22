İzmir Menderes'te Orman Yangını
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Orman yangınları kabusu sürmeye devam ederken İzmir’in Menderes ilçesindeki alevler yürekleri ağza getirdi.
MÜDAHALE SÜRÜYOR
Menderes'in Çile Mahallesi'ndeki ormanda bilinmeyen bir nedenle saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı hava unsurları ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi bölgeye sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
