İzmir Menderes Açıklarında Deprem
AFAD'ın verilerine göre, Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kuşadası Körfezi merkezli sarsıntının, İzmir'in Menderes ilçesine oldukça yakın bir noktada gerçekleştiği bildirildi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 13.01'de merkez üssü Ege Denizi olan 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
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İzmir'in Menderes ilçesine 17.43 kilometre uzaklıkta meydana gelen deprem, yerin 9.5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 29, 2026
Büyüklük:3.5 (Mw)
Yer:Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.43 km] Menderes (İzmir)
Tarih:2026-07-29
Saat:13:01:42 TSİ
Enlem:37.88483 N
Boylam:26.99717 E
Derinlik:9.5 km
Detay:https://t.co/1iqINCGxkk@afadbaskanlik
Menderes, Seferihisar ve Kuşadası gibi kıyıya yakın bölgelerde oturan vatandaşlar sarsıntıyı hafif şekilde hissetti.
Kaynak: Haber Merkezi
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