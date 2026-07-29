İzmir Menderes Açıklarında Deprem

AFAD'ın verilerine göre, Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kuşadası Körfezi merkezli sarsıntının, İzmir'in Menderes ilçesine oldukça yakın bir noktada gerçekleştiği bildirildi.

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İzmir Menderes Açıklarında Deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 13.01'de merkez üssü Ege Denizi olan 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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İzmir'in Menderes ilçesine 17.43 kilometre uzaklıkta meydana gelen deprem, yerin 9.5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Menderes, Seferihisar ve Kuşadası gibi kıyıya yakın bölgelerde oturan vatandaşlar sarsıntıyı hafif şekilde hissetti.

Kaynak: Haber Merkezi

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