İzmir, Manisa ve Çanakkale'de Orman Yangını: Alevler Büyüdü, Tahliyeler Başladı

İzmir'in Çeşme, Manisa'nın da Soma ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. İki ilçedeki alevlere havadan ve karadan müdahale başladı. Turizm cenneti Çeşme'de rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının yaklaştığı alanda bazı evlerdeki kişiler tahliye edildi. Bir yangın haberi de Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinden geldi. İzmir'in Çeşme ilçesindeki yangında 3 kişi hayatını kaybetti.

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İzmir, Manisa ve Çanakkale'de Orman Yangını: Alevler Büyüdü, Tahliyeler Başladı

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden her gün yangın haberi gelmeye devam ediyor. Bugün ise İzmir ve Manisa alevlere teslim oldu.

İzmir'in Çeşme ilçesinin Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanda, saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İzmir, Manisa ve Çanakkale'de Orman Yangını: Alevler Büyüdü, Tahliyeler Başladı - Resim : 1

Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi. Alevler, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangın 3 kişi hayatını kaybetti.

İzmir, Manisa ve Çanakkale'de Orman Yangını: Alevler Büyüdü, Tahliyeler Başladı - Resim : 2

TAHLİYELER BAŞLADI

Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının yaklaştığı alanda bazı evlerdeki kişiler, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangının yaklaştığı arazide bulunan bir kadın ve iki çocuğu da jandarma ekibi tarafından bölgeden çıkarıldı. Yangını kontrol altına alma çalışmalarında durumun iyiye gittiği belirtildi.

İzmir, Manisa ve Çanakkale'de Orman Yangını: Alevler Büyüdü, Tahliyeler Başladı - Resim : 3

SOMA DA ALEVLERE TESLİM

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Deniş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın başladı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal ve 2 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

İzmir, Manisa ve Çanakkale'de Orman Yangını: Alevler Büyüdü, Tahliyeler Başladı - Resim : 4

Ekiplerin yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

BİR İLDE DAHA YANGIN BAŞLADI

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde de Bayramiç Barajı yakınlarındaki Saraycık köyü yakınlarında orman yangını başladı.

İzmir, Manisa ve Çanakkale'de Orman Yangını: Alevler Büyüdü, Tahliyeler Başladı - Resim : 5

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı.

İzmir, Manisa ve Çanakkale'de Orman Yangını: Alevler Büyüdü, Tahliyeler Başladı - Resim : 6

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Kaynak: AA

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