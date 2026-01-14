İzmir İHD Eş Başkanı Ali Aydın Öldürüldü!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şube Eş Başkanı Avukat Ali Aydın, İzmir’in Çiğli ilçesinde sabah yürüyüşü yaptığı sırada uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

İHD Genel Merkezi'ndan şu açıklama yapıldı:

“Çok üzgünüz... Geçmiş dönemlerde İHD İzmir Şubesi Eş Başkanlığı ve İHD Bölge Temsilciliği yapan arkadaşımız Avukat Ali Aydın bugün uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirmiştir. Olay İHD üyesi avukat arkadaşlarımız ve İzmir Barosu tarafından takip edilmektedir. Olaya dair detaylar netleştirildikten sonra, gerekli bilgiler soruşturma gizliliği ilkesi çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ailesine, yakınlarına ve insan hakları savunucularına başsağlığı diliyoruz.”

Kaynak: ANKA