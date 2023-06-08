İzmir için yağış uyarısı

Meteoroloji, İzmir için sağanak uyarısında bulunarak, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerektiği konusunda uyardı.

İzmir için yağış uyarısı

Meteoroloji İzmir için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. 

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın saat 12.00'den sonra Kemalpaşa, Selçuk, Torbalı, Bayındır, Tire, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ilçelerinde, yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü Sağanak beklendiği belirtildi.

TEDBİR ÇAĞRISI

Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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