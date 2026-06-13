İzmir Foça Açıklarında Deprem
AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, İzmir Foça açıklarında saat 12.22'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde İzmir Körfezi merkezli depremin büyüklüğü 3.7 olarak ölçüldü.
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Saat 12.22'de kaydedilen deprem Foça'ya yaklaşık 9,8 kilometre mesafede gerçekleşti. Sarsıntı yerin 7,54 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 13, 2026
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Ege Denizi - İzmir Körfezi - [09.77 km] Foça (İzmir)
Tarih:2026-06-13
Saat:12:22:50 TSİ
Enlem:38.63333 N
Boylam:26.64194 E
Derinlik:7.54 km
Detay:https://t.co/IN51vDlDPW@afadbaskanlik
Kaynak: Haber Merkezi
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