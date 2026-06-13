İzmir Foça Açıklarında Deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde İzmir Körfezi merkezli depremin büyüklüğü 3.7 olarak ölçüldü.

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Saat 12.22'de kaydedilen deprem Foça'ya yaklaşık 9,8 kilometre mesafede gerçekleşti. Sarsıntı yerin 7,54 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kaynak: Haber Merkezi