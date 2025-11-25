İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Sessizliğini Bozdu! AK Parti'ye mi Geçecek?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ankara’daki temasları sonrası ortaya atılan “AK Parti’ye geçecek” iddialarını kesin bir dille reddetti. Tugay, “Partimden ayrılırsam aynı gün belediye başkanlığından da ayrılırım” diyerek parti değişikliği iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, son günlerde gündeme gelen “AK Parti’ye geçeceği” iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu. Ankara’da bazı AK Parti’li milletvekilleriyle yaptığı görüşmeler sonrası ortaya atılan iddiaların ardından Tugay, Sözcü yazarı Saygı Öztürke konuşarak iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Öztürk’ün aktardığına göre Tugay, yapılan görüşmelerin parti değiştirme niyeti taşıdığı şeklinde yorumlanmasını doğru bulmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Eğer bir belediye başkanı partisinden istifa ediyorsa, belediye başkanlığından da istifa etmeli. Asla düşünmediğim bir şey ama yine de söylüyorum: Eğer partimden ayrılırsam, aynı gün belediye başkanlığından da ayrılırım. Parti değiştiren başkan İzmir’de sokağa çıkamaz, tükürüğe boğarlar.”

Tugay’ın sözleri, iddiaların tamamen asılsız olduğunu ortaya koyarken, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin devam eden projeleri, sosyal konut çalışmaları ve finansal düzenlemeler de görüşmede gündeme gelen diğer başlıklar arasında yer aldı.

