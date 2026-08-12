İzmir Açıklarında 3.7 Büyüklüğünde Deprem
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Depremin saat 11.30'da gerçekleştiği ve 12,37 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi. Sarsıntının merkez üssünün Karaburun'a yaklaşık 16,92 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 12, 2026
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [16.92 km] Karaburun (İzmir)
Tarih:2026-08-12
Saat:11:30:06 TSİ
Enlem:38.79283 N
Boylam:26.564 E
Derinlik:12.37 km
Detay:https://t.co/t79vSrAdlz@afadbaskanlik
Kaynak: Haber Merkezi
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