İzmir Açıklarında 3.7 Büyüklüğünde Deprem

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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İzmir Açıklarında 3.7 Büyüklüğünde Deprem
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Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Depremin saat 11.30'da gerçekleştiği ve 12,37 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi. Sarsıntının merkez üssünün Karaburun'a yaklaşık 16,92 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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