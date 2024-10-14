İzlanda-Türkiye Maçında ‘Galatasaray’ Detayı! İşte Geceye Damga Vuran Reklam

TV8.5 ekranlarında yayınlanan İzlanda Türkiye maçında yasa dışı bahis sitesi meritking.news reklamı dikkat çekti. Galatasaray’a forma sponsoru olması nedeniyle eleştirilen ve Türkiye gündemine düşen olay sonrası Acun Ilıcalı sert bir dille eleştirmişti.

Maç spikeri, reklamların İzlanda’nın yayıncı kuruluşunun inisiyatifinde olduğunu söyledi.

ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA

Acun Ilıcalı, “illagel bahis şirketi geldi, maça çıktın, bu şirketin reklamını yapmak yasaktır. Bu şirket illegal” diyerek sert olarak eleştirdiği meritking için TV8.5’da gelen reklam sonrası açıklama yaptı.

Ilıcalı, "Öncelikle Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Reklam panolarıyla ilgili somut bir cevap vereyim; LED ekranlar İzlanda Federasyonu’na ait, bizimle uzaktan yakından ilgisi yok. Bunu kasten manipüle edenlere; biz herhangi bir anlaşma yapmadık, paranın yarısını da almadık" dedi.