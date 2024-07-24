İzinsiz Yürüyüş Yapan Dağcılara Ceza

Mersin'de Kestel Kanyonu'nda izinsiz yürüyüş yapan dağcılara 'yaban hayatına zarar verdikleri' gerekçesiyle para cezası verildi.

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İzinsiz Yürüyüş Yapan Dağcılara Ceza

Mersin'in Mut ilçesindeki Kestel Kanyonunda izinsiz yürüyüş yapan 5 dağcıya, 'yaban hayatına zarar verdikleri' gerekçesiyle kişi başı 3 bin 219 lira para cezası kesildi.

İddiaya göre, doğa harikası Kestel Kanyonunun tanıtımı için doğa yürüyüşleri düzenleyen ve dağcılık belgesi sahibi Bukay İnce, 16 Haziran'da 4 arkadaşı ile birlikte kanyona girmek için hazırlık yaptı. Yürüyüş öncesi ise Milli Parklardan izin istedi. Ancak daha önceki yıllarda verilen izin bu kez verilmedi. Buna rağmen 5 kişilik ekip kanyonda yürüyüşe çıktı. 20 Haziran tarihinde ise telefonla '118'i arayarak kanyondan mahsur kaldıklarını belirtip yadım istediler. Grup, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin ortak çalışmasıyla kanyondan çıkarıldı. Olaydan sonra 5 kişilik ekibe, 'yaban hayata zarar verdikleri' gerekçesiyle kişi başına 3 bin 219 lira para cezası yazıldı.

Cezayla ilgili açıklamalarda bulunan Bukay İnce, "Ünlü Kestel Kanyonundan 5 arkadaş zorlu bir şekilde geçtik. Bununla ilgili Milli Parklarla bir ön görüşme yaptık. Daha önceleri izin verilmişti şimdi ise İzin verilemeyeceği yönünde kanaatimiz oluşunca izinsiz girdik. Çıkışta da arkadaşımızın bir tanesi sıkıntı yaşayınca doğal olarak yardım istedik. Sonuçta kanyona izinsiz girdiğimiz için bize bir ceza yazma durumu söz konusu oldu. Ama ceza kanyona girdiğimiz için değil, yaban hayata zarar verdiğimiz için yazıldı. Biz avcı değiliz, tüfeğimiz yok, okumuz, kurşunumuz hatta bıçağımız bile yok. Kanyonda yaban hayatı da yok. Yani ne keçi var ne keklik var ne tavşan var. Göç yolunda değil. Göç yolu diye ceza yazılmış. Çıktığımız alanla girdiğimiz alanda makilik alan. Ben bu cezayı anlayamadım" dedi.

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