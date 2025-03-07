İzinsiz Kanalizasyon Kazısı Faciayla Bitti: Genç Tesisatçı Toprak Altında Kalarak Can Verdi
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde feci bir olay meydana geldi. İzinsiz kanalizasyon kazısı sırasında toprak kaydı. 26 yaşındaki tesisat ustası, toprağın altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında, izinsiz kanalizasyon kazısı sırasında toprak kaydı. 26 yaşındaki tesisat ustası Vedat Ozan, toprak altında kaldı.
Genç tesisatçıyı kurtarmak için çevredekiler seferber oldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin toprak altından çıkardığı Vedat Ozan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ozan’ın cenazesi otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: