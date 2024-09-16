İzinli Astsubay Evinde Ölü Bulundu! İntihar Ettiği Öğrenildi

Karabük'te izinde olduğu öğrenilen 30 yaşındaki astsubay, evinde ölü bulundu. Yapılan incelemeler sonucu astsubayın silahıyla intihar ettiği öğrenildi.

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İzinli Astsubay Evinde Ölü Bulundu! İntihar Ettiği Öğrenildi

Karabük 100. Yıl Mahallesi 1004. Sokak'ta meydana geldi. Safranbolu ilçesine bağlı Toprakcuma Jandarma Karakolu'nda görev yapan Astsubay Mesut Ayyıldız (30) evinde ölü bulundu. Eşi memleketinde olduğu sırada izin aldığı öğrenilen Ayyıldız'ın evinde silahıyla başına bir el ateş ederek intihar ettiği öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ayyıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekipleri de olay yerine gelerek inceleme yaptı. Ayyıldız'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Astsubayın Zonguldaklı olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

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