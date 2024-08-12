İyileşen Baykuşlar Yeniden Özgürlüklerine Kavuştu

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yer alan Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait Yabani Hayvanlar İlk Yardım Ünitesi'nde tedavi edilen ve sağlığına kavuşan baykuşlar yeniden doğaya salındı.

Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yer alan Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait Yabani Hayvanlar İlk Yardım Ünitesi göçmen kuşları ve yabanı hayvanları tedavi etmeyi sürdürüyor. Yeniden hizmet vermeye başladığı iki ayda yüzlerce kuşa şifa olan ilk yardım ünitesi, 5 baykuşun daha iyileşmesini sağladı. Baykuşlar tedavilerinin ardından doğaya salındı.

20 KUŞ HALEN TEDAVİ ALTINDA

Açıldığı 2 ayda 55 yaralı kuşu sağlığına kavuşturan klinikte aralarında baykuş, leylek, şahin, kumru ve posta güvercinin bulunduğu 20 kuşun tedavisi ise devam ediyor. Klinikte tedavi edilenler arasında 1 tane de kara kaplumbağası yer alıyor.

KLİNİK HER MÜDAHALEYE YANIT VERECEK DURUMDA

Yabani Hayvanlar İlk Yardım Ünitesinde avcılar tarafından yaralanan ya da göç esnasında yorgun kuşlar başta olmak üzere tüm yabani hayvanların tedavisi gerçekleştiriliyor. Her türlü müdahaleye yanıt verebilecek donanıma sahip klinikte ayrıca yavru kuşların bakımı da yapılıyor. Hayvanlar tedavi ve bakım sürecinin ardından ise yeniden doğal ortamlarına salınıyor.