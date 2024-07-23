İYİ Parti'de Bir İstifa Daha! Siyasete Başladığı Partiye Dönüyor

31 Mart yerel seçimleri sonrası İYİ Parti'de başlayan istifa dalgası devam ediyor. İstifalardan kimisi yerel seçimde alınan sonuç nedeniyle kimisi de değişen genel başkanlık koltuğu nedeniyle yaşanıyor. Art arda gelen istifalara son olarak Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti’den Belediye Başkanı seçilen Ediz Martin eklendi.

Martin, İYİ Parti’den istifa ederek daha önce Gençlik Kolları Başkanlığını yaptığı CHP’ye döneceğini açıkladı. Martin açıklamasında, “Kısa süre önce İYİ Parti üyeliğinden istifa ettim. İlerleyen günler de Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılacağımı bilgilerinize sunarım” dedi.

DÜN 2 İSİM DAHA İSTİFA ETMİŞTİ

İYİ Parti 27. Dönem milletvekili olan Aylin Cesur ve İYİ Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ersagun Yücel de dün partilerinden istifa etmişti.

Cesur, istifasını şöyle duyurmuştu:

"Değerli İYİ Parti’liler, bugün itibariyle İYİ Parti üyeliğimi sonlandırmış bulunmaktayım.

İYİ Parti üyesi olduğum günden beri birlikte çalıştığım tüm kıymetli İYİ Parti’li arkadaşlarıma, ‘Türkiye daha iyi olsun’ diye yola çıkmış ve ülkemizin demokrasi ve kalkınma mücadelesine katkı sağlamak için bizimle birlikte canla başla çalışmış tüm teşkilat mensuplarına, sevgili gençlerimize, kadınlarımıza ve parti gönüllüsü arkadaşlarıma, İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’e ve tüm parti kurucularına teşekkürlerimi sunuyor; İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu ve yönetimine, halen görevde olan İYİ Parti teşkilatlarına ve halen görevde olmayan parti mensuplarına başarılar ve esenlikler diliyorum. Kamuoyunun bilgisine sunarım. Saygılarımla..."

Yücel ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türk Kamuoyuna Duyuru Kurucu liderimiz Sayın Meral Akşener hanımefendinin daveti üzerine katıldığım, kurulmasında ve gelişmesinde emeklerimiz olan ve Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili olduğum İYİ Parti’den istifa ettiğimi bildirmek isterim."

Kaynak: ANKA