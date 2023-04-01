İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı kurşunlayan kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul Merter'deki İYİ Parti İl Başkanlığı binasına gece saatlerinde ateş açıldı. Bir kurşun kafeterya bölümünde cama isabet etti. Binanın yanındaki iş merkezine de bir mermi isabet ettiği tespit edildi.

Olayın ardından yapılan açıklamada, kurşunun, inşaat bekçisinin görevli olduğu yerde yaşanan hırsızlık girişimini engellemek amacıyla ateşlediği silahından çıktığı tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan inşaat bekçisi Melikşah E., Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem