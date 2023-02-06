İYİ Parti ilçe başkanı depremde yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli, 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevredeki 10 ilde de şiddetli biçimde hissedilen sarsıntı nedeniyle binlerce bina yıkıldı. İlk belirlemelere göre toplam 284 vatandaş hayatını kaybetti. Yaralı sayısının 2 bin 323 olduğu bildirildi.

Depremin şiddetli yaşandığı Gaziantep’ten bir acı haber daha geldi. İYİ Parti Nurdağ İlçe Başkanı Bünyamin Tek ve eşi depremde hayatını kaybetti.

İYİ Parti Genel Başkanı Danışmanı Hikmet Tanrıverdi, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu:

“İYİ Parti Gaziantep Nurdağ İlçe Başkanımız Bünyamin Tek ve kıymetli eşini depremde kaybettiğimizi üzülerek öğrendim. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Ailesinin, yakınlarının ve camiamızın başı sağ olsun.”

Kaynak: Gerçek Gündem