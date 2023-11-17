'Ayhan Bora Kaplan’a 700 milyon verdi' iddiası: O isim görevden alındı

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki operasyonla gözaltına alındıktan sonra "örgüt kurma", "kasten yaralama", "yağma", "kişiyi hüviyetinden yoksun kılma" ve "işkence" suçlarından tutuklanan 'Kaplanlar' grubunun lideri Ayhan Bora Kaplan ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, verdiği soru önergesiyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e Halk Bankası’ndan Ayhan Bora Kaplan’a 700 milyon lira verilip verilmediğini sormuştu.

GÖREVDEN ALINDI

X (Twitter) hesabından açıklama yapan Turhan Çömez, Kaplan'a 700 milyon verdiğini ileri sürdüğü Halk Bank'ın Ankara bölge koordinatörünün görevden alındığını duyurdu.

Çömez, “Soru önergemize cevap yok ama belli ki kulaklarına kar suyu kaçmış. 700 milyon lira veren Halk Bank’ın Ankara bölge koordinatörü İçişleri Bakanlığının talebi ile, az önce görevden alındı” dedi.