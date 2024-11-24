İtiraflar, Suçlamalar, Kan Donduran İfadeler: İşte Yenidoğan Çetesi'nin Yargılandığı Davanın İlk Altı Günü

İKİNCİ GÜN

Çetenin yargılanması ikinci günde de devam ederken, dava dosyasında adı sık sık geçen ve Fırat Sarı’nın şoförü de olan Hasan Basri Gök savunma yaptı. Tapelere yansıyan skandal sözleri sorulan Gök, “Çirkin bir cümle. Bebeğin sürekli kalbi durup geri getiriliyordu, o yüzden böyle konuştum” ifadelerini kullandı.

Gök, mahkeme ifadesinde, çeteye ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Sağlam bebeğin sevki mümkün değil. Çok uzun süre bekletildiği için akciğerleri de kötüleşiyordu. Entübe edip gönderiliyordu.” diyen Gök, “Serdar Yüksel, bebek sevki yapıp karşılığında para alıyordu. Fırat Sarı parayı yollamamı söyledi, yolladım. SGK'dan fazla para alıyorlardı. Bunun için yatışlar uzatılıyordu.”

Gök ifadesinde, ‘kimsenin hayrına bir şey yapmadığını’ söyleyerek, “Epikrize yardım ettiği için bütün hemşirelere para veriliyordu” dedi.

DURUŞMADA KURTLAR VADİSİ DİYALOĞU

Duruşmada hemşire Deniz Korkmaz’ın ifadesi sırasında Kurtlar Vadisi dizisinde yer alan bir replik dikkat çekti. Sanık Korkmaz’a “Devleti soymak milleti soymaktan şereflidir” ifadeleri sorulurken, Korkmaz, söz konusu ifadeleri Kurtlar Vadisi’nden aldığını söyledi.

“Hastane hastaları satılan bir eşya gibi görüp sadece para almak için kullanıyordu” ifadelerini kullanan Korkmaz, “Bu zihniyette olan insanların bunları yapması kaçınılmazdı. Hastaların yoğun bakım süreçlerinde malzemeden tasarruf etmeye çalışıyorlardı. Bu insanları ben CİMER'e şikayet ettim” dedi.