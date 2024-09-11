İtirafçının Kardeşi Konuştu: 'Muhtarla Abi Kardeş Gibiydi, Paraya İhtiyacı Yoktu'

Diyarbakır’da kaybolmasının ardından 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın soruşturmasında, Narin’in cansız bedenini çuval içinde dere yatağına götürdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar isimli şahsın kardeşi konuştu. Bahtiyar’ın kardeşi, ağabeyinin Narin’in amcası ile ‘abi-kardeş’ gibi olduklarını söyledi.

İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi, "Ağabeyim cenazeyi dereye götürdüğü için suçludur" ifadelerini kullanırken, ağabeyinin muhtar ile ilişkisini şöyle anlattı:

'MUHTARLA AİLE GİBİYDİK'

“Karakola gittiğini ifade verdiğini söyledi ağabeyim. Ağabeyimin paraya ihtiyacı yok ayda 300 binden fazla para kazanıyor, neye ihtiyacı olabilir? Muhtarla aile gibiydik hele ki muhtar ve abim kardeş gibiydi. Ağabeyim cenazeyi dereye götürdüğü için suçludur."

Bahtiyar’ın kardeşi, ağabeyinin olayı kendisine anlatışını ise şöyle aktardı:

"Ben ağabeyime gerçek neyse söyle dedim. Ağabeyim ise bana, 'Ben yukarıdan geliyordum, muhtar bana selektör yaptı. Ben de durdum. Muhtar bana arabanda çuval var mı diye sordu. Ben de tarım işi için çuval ihtiyacı olduğunu düşündüm. Sonra cesedi görünce korktum, geri çektim kendimi. Muhtar sana 200 bin lira veriyorum dedi. Ben kabul etmedim. Aileni düşün bu cenazeyi buradan götür dedi. Bu cenazeyi götürmesem bu adam ailemi yok ederdi' dedi.

Kaynak: Sabah