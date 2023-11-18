İtirafçı avukat her şeyi bir bir anlattı: Engin ve Dilan Polat'ın o satışları da sahteymiş!

Firmaların sahte fatura düzenlemek için kurulduğunu belirten Gün, şirketin başında da Engin Polat'ın babası Sezgin Polat'ın olduğunu ileri sürdü. Şirket üzerinden Dipomed Medikal Kozmetik, Rise And Shine ve DP Güzellik A.Ş. için sahte fatura düzenlendiğini söyleyen Ahmet Gün, ailenin internet üzerinden yaptığı Rise And Shine satışlarının çok yüksek görünmesiyle ilgili de "Tasfiye halindeki şirketlerden dolgu amaçlı fatura düzenleniyordu" dedi.