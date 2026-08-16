İtalyan Profesör Beyoğlu'ndaki Evinde Ölü Bulundu! Savcılık Şüpheli Ölüm Deyip Harekete Geçti

Beyoğlu'nda emlakçı Ethem İ., yedek anahtarla girdiği evde 55 yaşındaki Profesör Ruggero D'Angerio'yu, yatakta yarı çıplak ve hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, D’Angerio’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda darp, kesici veya delici alet izine rastlanmayan D’Angerio’nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Savcılık 'şüpheli ölüm' diyerek harekete geçti.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 17.45 sıralarında Hacıahmet Mahallesi’nde meydana geldi.

HABER ALAMAYAN EMLAKÇI HAREKETE GEÇTİ

Edinilen bilgiye göre, uzun yıllar İstanbul'daki İtalyan liselerinde ve üniversitelerde öğretmen olarak çalışan, Profesör Ruggero D'Angerio’dan gün içerisinde haber alamayan emlakçı Ethem İ., yedek anahtarla D’Angerio’nun yaşadığı eve gitti.

YARI ÇIPLAK HALDE BULUNDU

Kapıyı yedek anahtarla açarak daireye giren Ethem İ., odaları kontrol etmeye başladı. Ethem İ., odalardan birinde D’Angerio’yu yatağın üzerinde yarı çıplak, yan yatar vaziyette hareketsiz halde buldu. D’Angerio’nun tepki vermemesi üzerine Ethem İ., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu.

VÜCUDUNDA DARP YA DA YARA İZİNE RASTLANMADI

İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ruggero D’Angerio’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri evde ve D’Angerio’nun bulunduğu odada inceleme yaptı. Yapılan ilk incelemelerde D’Angerio’nun vücudunda gözle görülür darp, kesici veya delici alet izine rastlanmadı. D’Angerio’nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

SAVCILIK ŞÜPHELİ BULDU, SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ruggero D’Angerio’nun İstanbul’da uzun yıllar eğitim alanında görev yaptığı, Galileo Galilei İtalyan Lisesi ve Özel İtalyan Lisesi’nde öğretmenlik yaptığı öğrenildi. İtalya'da profesör ünvanı alan Ruggero D’Angerio’nun ölümünün ardından taziye mesajı yayınlandı. Savcılık tarafından şüpheli bulunan olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
şüpheli ölüm İtalya Profesör Beyoğlu
Son Güncelleme:
Adliyede Rüşvetle Tahliye İddiası! 2 Hakim ve Bir Savcıya Uzaklaştırma: Skandal WhatsApp Konuşmaları Ortaya Çıktı Adliyede Rüşvetle Tahliye İddiası: 2 Hakim ve Bir Savcıya Uzaklaştırma
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
'Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne Operasyonda Flaş Gelişme: Alihan Kuriş Dahil 32 Tutuklama Alihan Kuriş Dahil 32 Tutuklama
ÇOK OKUNANLAR
Adli Tıp Kurumu Raporu Ortaya Çıktı: MasterChef Eren'in Ölüm Nedeni Belli Oldu Adli Tıp Kurumu Raporu Ortaya Çıktı: MasterChef Eren'in Ölüm Nedeni Belli Oldu
Fenerbahçe-Gençlerbirliği Maçı Sonrası Gözaltı Kararı: Görüntüler Büyük Tepki Toplamıştı Fenerbahçe-Gençlerbirliği Maçı Sonrası Gözaltı Kararı: Görüntüler Büyük Tepki Toplamıştı
Adliyede Rüşvetle Tahliye İddiası! 2 Hakim ve Bir Savcıya Uzaklaştırma: Skandal WhatsApp Konuşmaları Ortaya Çıktı Adliyede Rüşvetle Tahliye İddiası: 2 Hakim ve Bir Savcıya Uzaklaştırma
Sivas'ta Ayı Saldırısı: Köpekleri Sayesinde Kurtuldu Sivas'ta Ayı Saldırısı... Köpekleri Sayesinde Kurtuldu
İran'dan Trump'ı Çıldırtacak Sözler: Yemek Kamyonunda Saklanmak Zorunda Kalabilir İran'dan Trump'ı Çıldırtacak Sözler: Saklanmak Zorunda Kalabilir