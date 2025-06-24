İtalya’da 2 Hafta Arayla Aynı Skandal! Her Müzenin Kabusu Bir Kente Daha Sıçradı

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İtalya’da yaşanan müze skandalının üzerinden çok zaman geçmeden bir skandal daha yaşandı. İtalya'nın Floransa kentinde Uffizi Galerisi'nde bir turist, poz verirken dengesini kaybederek 300 yıllık tablonun üzerine düştü, tablonun tualini yırttı.

300 YILLIK TABLOYU YIRTTI

Zarar gören eserin Anton Domenico Gabbiani tarafından 1712 yılında yapılan Tuscan Prensi Ferdinando de’ Medici'nin bir portresi olduğu öğrenildi. Tablo onarım için sergiden çıkarılırken, restorasyon sonrasında yeniden sergileneceği öğrenildi.

MİSAFİRLERİN SORUNU FOTOĞRAF

Yaşanan olayı değerlendiren Müze Müdürü Simone Verde "Müzeye gelen misafirlerin sorunu sosyal medya için komik fotoğraf ya da selfie çekmek istemeleri. Kesin kısıtlamalar getireceğiz, kurumumuzun ruhuna uymayan davranışları önleyeceğiz ve kültürel mirasa saygı duyulmasını sağlayacağız” dedi.

KRİSTALLERLE KAPLI SANDALYEYE KIRMIŞTI

Yaklaşık 2 hafta önce de İtalya’da Palazzo Maffei Müzesi’nde bir misafir, Swarovski kristallerle kaplı "Van Gogh" sandalyesine oturarak kırılmasına sebep olmuştu.

Sanatçı Nicola Bolla tarafından tasarlanan eserin kırıldığı anların kamera kaydını paylaşan Palazzo Maffei Müzesi, bu paylaşıma ‘Her müzenin kabusu Palazzo Maffei Müzesi’nde bile gerçek oldu’ notunu düşmüştü.

Paylaşımda, kırılan sandalyenin restore edildiği de duyuruldu. Müze tarafından yapılan açıklamada ‘Günlerdir restore etmenin mümkün olup olmadığını bilmiyorduk, başardık. Müze salonlarında özenle gezen herkese teşekkürler. Sanat sadece görmek için değildir, korunması gerekiyor’ ifadeleri kullanılmıştı.