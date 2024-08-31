İsviçre'den Türkiye'ye Rekor Lüks Saat ihracatı!

Türkiye’nin İsviçre malı lüks saatlere yönelik talebi sürüyor. İsviçre Saat Endüstrisi Federasyonu’nun (Fédération de l’industrie horlogère suisse) resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, 2024 yılının ocak-temmuz döneminde Türkiye 170.1 milyon dolarlık saat ithal etti.

Gazete Oksijen'in aktardığına göre; ilk 7 aylık rakamlara göre İsviçre’den saat ithalatında Türkiye’nin; Katar, Kanada, Avusturya, İrlanda, Kuveyt, Belçika, Bahreyn gibi nüfusları daha düşük ama kişi başına milli gelirleri çok daha yüksek ülkeleri geride bıraktı.

Bu yılın ilk 7 ayında saat ihracatı 15 milyar 159 milyon İsviçre frangına ulaşan sektör, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.4’lük düşüş yaşadı.

Satışlardaki yataylaşmaya rağmen İsviçre halen dünyanın bir numaralı saat ihracatçısı. 2023’te 16.9 milyon adet kol saati ihraç eden İsviçreli üreticiler 25.5 milyar frank (30 milyar dolar) döviz girdisi sağladı. Böylece sektörün saat başına ortalama ihracat fiyatı 1775 dolar oldu. (Bu saatler gümrük vergisi ve diğer vergiler sonrası fiyata yüzde 40 civarındaki son satıcı kârı eklenerek satılıyor)