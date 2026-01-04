İsviçre'de Yılbaşı Gecesi Faciasında Flaş Gelişme! Ölenler Arasında Bir Türk de Var

İsviçre’nin Crans-Montana Kayak Merkezi’ndeki barda yılbaşı kutlaması sırasında çıkan yangında en az 40 kişi yaşamını yitirmiş, 100’den fazla kişi yaralanmıştı. Soruşturma sürerken hayatını kaybeden 16 kişinin kimliği belirlendi; ölenler arasında 1 Türk vatandaşının da bulunduğu açıklandı. Savcılık, “patlamaya yol açan geniş çaplı yangın” ihtimali üzerinde dururken, iki işletmeci hakkında resmi soruşturma başlatıldı.

İsviçre'de Yılbaşı Gecesi Faciasında Flaş Gelişme! Ölenler Arasında Bir Türk de Var
İsviçre yeni yıla facia haberiyle girmişti. Crans-Montana Kayak Merkezi'ndeki bir barda yapılan yılbaşı kutlaması sırası çıkan yangında en az 40 kişi hayatını kaybetmişti. 100'den fazla kişi de yaralanmıştı.

"PATLAMAYA YOL AÇAN GENİŞ ÇAPLI YANGIN"

Başsavcı Pilloud da yangının neden çıktığına dair birçok ihtimalin değerlendirildiğini ancak şu an “patlamaya yol açan geniş çaplı bir yangın” ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Pilloud, yangının, şampanya şişesi üzerine konulan mumdan kaynaklandığı iddiasına ilişkin soruyu, henüz hiçbir şeyi doğrulayamayacağını ve soruşturmanın sürdüğünü söyleyerek yanıtladı.

Barda güvenlik tedbirlerinin ihmal edilip edilmediğine ilişkin soru üzerine Pilloud, şu aşamada net bir yanıt veremediklerini ancak soruşturma kapsamında bu konunun da aydınlatılacağını ifade etti.

2 İŞLETMECİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Ayrıca, İsviçre medyasının haberien göre ynagının çıktığı barın 2 işletmecisi hakkında kasten öldürme, ihmal sonucu yaralama ve ihmal sonucu kundaklama suçlamalarıyla resmi soruşturma başlatıldı.

1 TÜRK HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan facia aile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gelen son bilgilere göre hayatını kaybeden 16 kişinin kimliğinin belirlendi. Hayatını kaybedenlerden 1 kişinin ise Türk olduğu öğrenildi. 10 İsviçre, 2 İtalyan, 1 İtalyan-BAE, 1 Rumen ve 1 Fransız vatandaşın da hayatını kaybettiği aktarıldı. Öte yandan diğer kişilerin de kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

