İsveç çıkışı sonrası iplerin gerildiği öne sürülmüştü: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yle buluşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli ile bugün 14.00’ye görüşecek. Bahçeli'nin İsveç çıkışının ardından ikili arasında iplerin gerildiği öne sürülmüştü.

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İsveç çıkışı sonrası iplerin gerildiği öne sürülmüştü: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yle buluşuyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

Görüşmenin detayları hakkında bilgi verilmezken, akıllara Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasının ardından Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar geldi.

Bahçeli, Erdoğan'ın İsveç kararının ardından "Milli varlığımızı tehdit eden, kanlı terör örgütlerine kucak açan, bunların terörist devşirmesine kendi başkentinde göz yuman bir ülkeyle bir güvenlik mimarisinin bünyesinde nasıl buluşacağız? Bunu nasıl hazmedeceğiz? Sadece F-16 ile ilgili parmak sallanıyor diye tamam mı diyeceğiz. İsveç, PKK'nın Avrupa'daki mağarasıdır. Kandil neyse Stockholm aynısıdır. Nitekim karar Sayın Cumhurbaşkanımızındır. İsveç, politikalarından dönüş yaparsa bir şey demeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

EMEKLİ MAAŞI ÇIKIŞI DA GÜNDEM OLMUŞTU

Bahçeli önceki günlerde Meclis'te yaptığı açıklamada “Emeklilerimize verilen yüzde 25’lik maaş artışı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. Açık ve samimi teklifimiz, memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın, kök ücrete ve aynısı ile emekli maaşlarına yansıtılmasıdır” diye konuşmuştu.

Ayrıntılar gelecek...

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan AKP MHP İsveç NATO Emekli maaşı
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