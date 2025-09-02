İSTOÇ'ta Büyük Yangın! Ekipler Sevk Edildi

Bağcılar, İSTOÇ'ta iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine ekipler sevk edildi.

Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'ndeki İstanbul Toptancılar Çarşısı'nda (İSTOÇ) iş yerinde yangın çıktı. Yangın sırasında ilk belirlemelere göre 7 iş yerinin hasar gördüğü öğrenildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangının plastik ürünler satan dükkanda başladığı öğrenildi. Bitişikteki iş yerlerine sıçrayan yangın için bölgeye takviye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Bazı iş yerlerinde ufak çaplı patlamalar yaşanıyor. Bazı iş yerlerinde ise kısmi çökmeler meydana geldi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: DHA

