İstismara Direnen 14 Yaşındaki Çocuğu Öldürmeye Kalktı: Komadan Uyanan Çocuk Her Şeyi Anlattı

Burdur'da tacize karşı koyduğu gerekçesiyle 62 yaşındaki şüpheli tarafından başından vurulduğu iddia edilen 14 yaşındaki çocuk, taburcu olduktan sonra geçirdiği havale dolayısıyla bir kez daha yoğun bakıma kaldırıldı. Yaklaşık 1 ay süren tedavinin ardından felç kaldığı öğrenilen çocuğun tedavisi sürüyor.

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Olay, 8 Mayıs akşam saatlerinde Burdur'daki Şeker Plajı'nda meydana geldi.

62 YAŞINDAKİ ADAMDAN ÇOCUĞA TACİZ VE SİLAHLI SALDIRI

İddiaya göre 62 yaşındaki A.K., aynı araçta bulunduğu 14 yaşındaki E.H.'yi taciz etti. E.H.'nin tepki göstererek direnmesi üzerine A.K., araçta bulunan tabancayla çocuğun başına ateş etti. Ağır yaralanan E.H.'yi Burdur Devlet Hastanesi'ne götüren A.K.'nın, sağlık ekiplerine çocuğun intihar girişiminde bulunduğunu söylediği öğrenildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

İhbar üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, A.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 9 Mayıs'ta çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KOMADAN UYANAN ÇOCUĞUN İFADESİ SEYRİ DEĞİŞTİRDİ

İlk olarak Burdur Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan E.H., daha sonra ileri tedavi amacıyla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık 1 ay komada kalan çocuk, gözlerini açmasının ardından verdiği ilk ifadede A.K.'nın kendisini taciz ettiğini, karşı koyması üzerine silahla vurduğunu anlattı.

ZANLI YAKALANARAK TUTUKLANDI

Bu ifadenin ardından Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yeniden gözaltına alınan A.K., 'çocuğa karşı cinsel istismar' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TABURCU OLDUKTAN SONRA HAVALA GEÇİRİP FELÇ KALDI

İlk tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen E.H., kısa süre sonra geçirdiği havale nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 1 ay yoğun bakımda tedavi gören çocuk, felçli olarak taburcu edilirken vücudunun sağ tarafının kullanmadığı ve konuşamadığı öğrenildi. E.H.'nin tedavisinin fizik tedavi ve rehabilitasyon süreciyle devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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Burdur Çocuk istismarı
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