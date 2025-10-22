İstinaf Zehra Kınık’a Verilen Cezayı Bozdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstinaf Mahkemesi, bir kişinin ölümüne ve üç kişinin yaralanmasına neden olduğu halde sadece 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen Fatma Zehra Kınık hakkındaki kararı bozdu.

BirGün'ün haberine göre, mahkeme üç yaralının şikâyetini çektiği ve Kınık’ın sadece bir kişinin ölümünden cezalandırılması gerektiği belirtildi.

17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına neden olan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık'a 4 yıl 2 ay hapis cezası almıştı.

Kınık'ın 2 yıl süreyle ehliyetine de el konulmuştu.

Kaynak: BirGün